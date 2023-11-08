الحساسية والمناعة: "حقنة البرد" من الخزعبلات الشعبية.. فيديو

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من "حقنة البرد" الذي يتم استخدامها بكثرة وشكل عشوائي، مشددًا على أنها من الخزعبلات الشعبية في الوطن العربي، موضحًا أنه مع الخريف والشتاء يكون 95% من الأمراض فيروسات ولا تحتاج لمضادات حيوية.

"حقنة البرد" الذي يتم استخدامها بكثرة وشكل عشوائي

وأكد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات ولا فائدة من استخدامها خلال الفترة الحالية مع انتشار الفيروسات بنسبة كبيرة في الخريف والشتاء.

وأوضح أن استخدام المضادات الحيوية بكثرة وسوء استخدامها من الممكن أن يعود على الإنسان بالكثير من المشكلات الصحية والبكتريا ومن ضمن هذه المشاكل ظهور الفطريات كالعفن الأسود، منوهًا بان المضاد الحيوي من الممكن أن ينتج عنه رد فعل غير طبيعي مع بعض المرض ومن الممكن أن يتسبب في خفض المناعة ويؤثر على نمو الأطفال.

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وأشار إلى أن هناك عدد من المضادات الحيوية "حقنة البرد" به نسب من الكورت يقلل المناعة ويزيد من الوزن ويتسبب في مشاكل بالضغط، مؤكدًا أن المضاد الحيوي يتسبب في زيادة ما يسمى البكتريا المقاومة لهذه المضاد الحيوية، موضحًا أن هناك وفيات نتيجة استخدام المضاد الحيوي بكثرة وبشكل عشوئي ونتيجة المقاومة، معقبًا: "3000 وفاة في اليوم بالعالم نتيجة استخدام المضاد الحيوي العشوائي".

ونوه بأن المسكنات التي يتم استخدامها بالتزامن مع "حقن البرد" تعمل على نقص المناعة وتؤدي إلى الوفيات في بعض الحالات.

حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بالحصول على حقنة البرد، أو ما يعرف بـ "حقنة هتلر"عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "إن الفيروس المنتشر خلال هذه الفترة بين المواطنين هو دور نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية".

تابع: "نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة"، مشيرًا إلي أن الإنفلونزا الموسمية تظل على مدار 10 أيام من خلال معالجة سخونة الجسم بخوافض الحرارة.

قال: "نحذِّرُ من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، إذ تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون وهي تمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين".