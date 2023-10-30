5 علاجات طبيعية لعلاج نزلات البرد والسعال

مع انخفاض درجات الحرارة أو التعرض للهواء الشديد يصاب الجميع بنزلات البرد، ومن أبرز أعراضها السعال والإحتقان وتكسير في الجسم وصداع مع عدم التركيز، لذلك نقدم لك مكونات طبيعية لعلاج نزلات البرد دون مواد أي أعراض جانبية.

الإصابة بنزلة برد

مكونات طبيعية تخلصك من الإصابة بنزلات البرد

الغرغرة بالماء المالح

تساعد الغرغرة بالماء المالح في تخفيف التهاب الحلق وتقليل التهيج، والتخلص من الإفرازات في نهاية الحلق. يُضاف 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى 120 إلى 240 مللي لتر من الماء الدافئ، ويُستخدم الخليط في الغرغرة لتهدئة التهاب الحلق، يمكنك استبدال الماء المالح بمنقوع القرنفل.

حمام البخار

يرطب الاستحمام بالبخار الممرات الأنفية وقد يساعدك على الاسترخاء، وإذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فاستخدم حمامًا بخاريًا أثناء جلوسك على كرسي قريب واخذ حمامًا إسفنجيًا.

القرفة

القرفة لها خواص مضادة للالتهابات، كما أنها مضادة للأكسدة وللفيروسات والبكتيريا، وثبتت فعاليتها في الوقاية من نزلات البرد، ويمكن إضافة ربع ملعقة من القرفة المطحونة إلى ملعقة كبيرة من عسل النحل، وتناول ملعقة صغيرة من ذلك الخليط مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام متتالية، فذلك سيضع نهاية لأشد أنواع نزلات البرد.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بمضادات الفطريات ومضادات الأكسدة والفيروسات، لذلك فهو فعال جداً في علاج نزلات البرد، وينصح بتناول شراب الزنجبيل للتخفيف من حدة السعال والتهاب الحلق.. ويمكن عمل شراب من الزنجبيل المغلي ونضيف إليه العسل والليمون للحصول على شراب مفيد جداً لمكافحة نزلات البرد والسعال.

العسل

يعرف فوائد عسل النحل في تخفيف حدة نزلات البرد والسعال، فملعقة واحدة منه كفيلة بتهدئة السعال، خصوصاً إذا تمت إضافتها للزنجبيل والليمون، فهو مضاد للفيروسات ويقوي المناعة.