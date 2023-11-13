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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسطورة المغرب السابق: منتخب مصر يظل مرشح للتتويج بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن منتخب مصر يظل منافس قوي على بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

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وقال حسن ناظر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يظل مرشح للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا ننسى أنه المنتخب العربي الوحيد الذي يستطيع التتويج بالبطولة عندما يتم تنظيمها داخل منتخبات وسط أفريقيا.

وأضاف:" منتخب السنغال يظل مرشح لقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الأداء الأخير وأيضا امتلاكه لاعبين رائعين وبجانب منتخب الكاميرون صاحب التاريخ الكبير.

وأتم:" لكنني أتوقع أن منتخب المغرب يستطيع الوصول للمباراة النهائية فى أمم إفريقيا المقبلة بعدما رأينا ذلك فى كأس العالم الأخير.

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