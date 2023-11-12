موعد مباراتي منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الحالية بشهر نوفمبر، مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مع منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

ويستهل منتخب مصر مشواربمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 7 بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وبعد أيام قليلة يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته مع نظيره سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، في ليبريا، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.