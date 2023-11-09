فيتوريا يرفض الوصاية على اختياراته لـ قائمة منتخب مصر

رفض روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر فكرة فرض عليه عدم ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك والموقوفين حاليا والمعروضين للبيع من قبل إدارة القلعة البيضاء.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن فيتوريا أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بأن اختياراته لقائمة المنتخب ستكون فنيه وفقا لرؤيته وأنه سيضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي في حال احتياجه لهم من وجهه نظره بغض النظر عن الأزمة المثارة حولهم خلال الفترة الحالية.

مدرب الأهلي يفاضل بين فتوح وحمدي

وفي سياق أخر يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بين الثنائي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك و محمد حمدي لاعب بيراميدز والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الكرو الجاري.

وقال شبانه أن كولر يميل حتى الآن تجاه فكرة التعاقد مع أحمد فتوح خاصة وأنه أصغر سنا وأكثر من ناحية الخبرات الدولية.

وأضاف أن إدارة الأهلي ترفض فكره ضم أي لاعب من الثنائي خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبلة وتفضل أن يكون التعاقد مع أحدهم بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر لعدم الدخول في مفاوضات مع ناديي الزمالك و بيراميدز.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.