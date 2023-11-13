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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مروان حمدي يرفض السفر مع المصري لبورسعيد ويصر على المران منفرداً بالقاهرة

مروان حمدي
مروان حمدي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة داخل معسكر النادي المصري البورسعيدي بشأن مهاجم الفريق مروان حمدي على هامش أزمته تجاه جماهير الفريق.

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وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية" TeN" :

"يرفض مروان حمدي لاعب النادي المصري السفر مع الفريق إلى بورسعيد بعد غد الثلاثاء لخوض المران هناك ".

وأضاف: " مروان حمدي فرض على الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ومجلس الإدارة عدم السفر إلى بورسعيد ، خوفاً من غضب الجماهير بعدما بدر منه خلال مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 .

وتابع: "يفضل مروان حمدي لاعب المصري البقاء في القاهرة حتى عودة الفريق من بورسعيد والانتظام في المران الذي سيخوضه الأخضر على ستاد الكلية الحربية عقب عودة بعثة المصري إلى القاهرة"

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