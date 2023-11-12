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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري البورسعيدي يخطط لتمديد عقد إيزي إيميكا

ايزي ايميكا
ايزي ايميكا

إستقر النادي المصري البورسعيدي على تمديد عقد النيجيري إيزي إيميكا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وفتح النادي المصري خلال الأيام القليلة الماضية خطاً للتفاوض مع إيميكا حول تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورحب اللاعب النيجيري بالإستمرار ضمن صفوف المصري خلال الفترة المقبلة في إنتظار التوصل لإتفاق حول قيمة العقد الجديد.

ويحظى إيزي إيميكا بإهتمام العديد من أندية الدوري الممتاز بعد تألقه مع الفريق البورسعيدي منذ إنضمامه في موسم 2018-2019.

ويستعد فريق المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز في بورسعيد، حيث يسعى الفريق لتجاوز نتائجه السيئة في الجولتين الأخيرتين.

وخسر المصري أمام بيراميدز والبنك الأهلي ليخسر فرصة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب المسابقة قبل التوقف الدولي.

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