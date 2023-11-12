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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا.. ولا تنمية من دون حلها

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

 أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن ما حدث في السابع من أكتوبر في فلسطين كان مفاجأة للعالم كله، لذا كانت الانفعالات متباينة.

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د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي

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عبدالسند يمامة يدشن أول مؤتمراته الانتخابية بقرية ميت فارس بالدقهلية

 

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة المحور، اليوم الأحد، أن الغرب أعلن دعمه لإسرائيل بسبب أهميتها الاستراتيجية. 

وأضاف “استمرار إسرائيل مسألة مهمة جدًا لأمريكا والدول العربية لاستنزاف وإضعاف المنطقة، بالإضافة إلى تأثير اللوبي اليهودي في الدول الغربية". 

وأكد يمامة أن ما يحدث في قطاع غزة يعبر عن خلل في التوازن، قائلًا: "غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي من دون حل هذه القضية".

وشدد على أن مصر يجب أن تتخذ موقفًا دبلوماسيًا والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي في مصر رفضًا لما يحدث في غزة. 

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