عبدالسند يمامة يدشن أول مؤتمراته الانتخابية بقرية ميت فارس بالدقهلية

تحت عنوان «غزة فى قلب الوفد»

القضية الفلسطينية لها أهمية خاصة ومواقفنا واضحة تجاه القضايا العربية

برنامجى الانتخابى يتضمن العديد من المحاور الإصلاحية التى تضمن استقرار الوطن ورفاهية المواطن

مصر أضاعت فرصة حل قضية سد النهضة بسبب اتفاق المبادئ

رئيس الوفد: مشاركتي في السباق الرئاسي لوضع حلول للأزمات

تراجع ترتيب مصر دولياً في مجالات الصحة والأقتعصاد والتعليم أمر خطير

الاستقلال الكامل للقضاء وصلاحيات مجلش الشسوخ أخم ملفاتي الرئاسية

عقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤتمره الأول فى السباق الرئاسى بقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية أمس الأول الجمعة، تحت عنوان «غزة فى قلب الوفد» بحضور قيادات الحزب وجمع غفير من أهالى المحافظة.

استقبل الأهالى رئيس الوفد والمشاركين بالورود وأعلام مصر وفلسطين وحزب الوفد، وحرص المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد على رفع شعارات مناصرة لغزة لدعم الأشقاء فى فلسطين، وردد الحاضرون هتافات منها: «سند سند يحيا سند.. ويحيا الوفد ضمير الأمة.. وتحيا مصر». كما انتشرت لافتات الدعم فى مناطق مختلفة داخل المحافظة.

أقيم المؤتمر الحاشد تحت رعاية النائب الوفدى طارق عبدالعزيز، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد ونائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ.

حضر المؤتمر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ والقطب الوفدى الكبير الدكتور محمد عبده، وعصام الصباحى، عضو الهيئة العليا أمين صندوق الحملة الانتخابية، وعيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب الوفدى حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الوفدى عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الوفد ومحمد حلمى سويلم رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية، واللواء هانى أباظة، رئيس اللجنة العامة للوفد بالشرقية وعضو مجلس النواب، وعبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا، وأميمة عوض، عضو الهيئة العليا، ومصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا وعمر هريدى، مساعد رئيس الحزب ومحمد الإتربى، وياسر العبد، عضوا الهيئة العليا والنائب الوفدى سعيد ضيف الله، رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية.

وخلال كلمته قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى مؤتمره الانتخابى الأول الذى عقد بمحافظة الدقهلية إن اختيار محافظة الدقهلية لإقامة أول مؤتمر انتخابى كان لسبب موضوعى، وهو أن المؤتمر سوف يشهد تنظيما جيدا، وهذا ما حدث بالفعل. وأضاف رئيس الوفد أننا وضعنا عنوان المؤتمر «غزة فى قلب الوفد»، لأن حزب الوفد معنى بهذه القضية منذ سنوات طويلة، وله مواقف فى القضايا العربية بشكل عام.

وأوضح رئيس الوفد، أنه منذ بداية حرب غزة وجدنا دعما وتحركا عسكريا كبيرا من أمريكا، وهذا يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة لأمريكا، مشيرا إلى أن من سيحدد انتهاء الحرب الحالية ليس العرب، إلا أن مصر تبذل ما تستطيع رغم إمكانياتها المحدودة.

وتابع، رئيس الوفد قائلاً «نحن نتحمل المسئولية والأمة العربية كلها عندها قصور، وهناك خطوات لم نقم بها والدور لم يكن على المستوى المطلوب»، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى التضامن والترابط لأن التخاذل مرفوض وسوف نُسأل جميعا أمام الله، ولذلك سننتظر ما ستسفر عنه قمة الرياض العاجلة».

وعبر يمامة، عن سعادته بالمشهد الجميل الذى رآه فى المؤتمر الانتخابى الأول للحملة الانتخابية، موجهاً التحية للقائمين على المؤتمر وتنظيمه، وعلى رأسهم النائب طارق عبدالعزيز ولجنة الوفد بالدقهلية.

وأكد رئيس الوفد، أنه ترشح للرئاسة وكان يجب أن يترشح، لأن الوفد حزب سياسى وهناك استحقاق دستورى نحتاج إلى المشاركة فيه، ولذلك كان يجب أن أتقدم للانتخابات ورشحنى لخوض انتخابات الرئاسة هيئات الوفد ووافقوا بشكل جماعى.

وأضاف رئيس الوفد «أن الأمر ليس مشاركة سياسية فقط وإنما لإنقاذ مصر لأنها فى أزمة، وخاصة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير»، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية عَرض لمرض ولدينا حلول لهذه الأزمة.

وأشار رئيس الوفد إلى أن مصر للأسف أصبحت متأخرة فى مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم ولا بد أن نعمل بكل إصرار للخروج من هذه المشكلات، لأننا على عتبة موقف خطير والبلد لا يحتمل أكثر من ذلك، مضيفا «١٠ سنوات كفاية».

وأوضح يمامة، أنه منذ توليه رئاسة الوفد لم يمس ودائع الحزب أو أمواله، كما بدأ صرف المرتبات للعاملين والصحفيين بانتظام والمعاشات أيضاً، وكل ذلك من أجل الوفد حزب الأمة، قائلا «كل المصريين وفديون لأن الوفد هو حزب مصر وينفرد بأنه طالب بالاستقلال لمصر كلها بعد جمع التوكيلات الشعبية للزعيم سعد زغلول، وأن الوفد ما زال باقيا وسيبقى دائما».

وأشار يمامة إلى تغريدة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، التى تحدث فيها عن مرشحه المفضل وخصنى بذلك، مشيرا إلى أنه شخصية مصرية هامة تتساوى مع العالم الكبير أحمد زويل، كما أنه لم يقابله ولم يحدث أى حوار بينهما، إلا أنه تفاجأ بتغريدة له على موقع تويتر قال فيها إن مرشحه المفضل فى الانتخابات هو الدكتور عبدالسند يمامة، وأنه يتابع تصريحاتى وأشكره على ذلك.

وأوضح رئيس الوفد أن أهم المحاور فى البرنامج الانتخابى، تتمثل فى إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن حكومات حزب الوفد كانت تقوم بتخصيص ٢٠% من موازنة الدولة للتعليم قبل سنة 1952 عندما كان فى السلطة والآن النسبة أقل بكثير، ولذلك نعانى من ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي.

وأضاف رئيس الوفد قائلا «نحن فى ذيل قائمة الدول فى التعليم ومن يريد أن يبحث فكل ذلك متواجد على موقع جوجل ولكن ممكن نتقدم باستلهام التجربة الأمريكية عندما تم تعيين لجنة متخصصة استغرقت 18 شهرا من العمل وأخرجت تقريرا، لأنها لم تكن فى المصاف الأولى ولذلك يجب اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم».

وأشار يمامة إلى أن المحور الثانى فى البرنامج الانتخابى هو الإصلاح التشريعى، وذلك من خلال ضبط المنظومة القانونية بعد ما حدث من إخلال فى التوازن بين السلطات، بعد تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء خلال السنوات الماضية، لافتا إلى تدخل رئيس الدولة فى اختيار وتعيين القضاة فى المجالس العليا. وتابع رئيس الوفد قائلا «الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وأن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩ وهناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدا من الحريات فى الممارسة خاصة أن مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية. وأضاف أن المحور التشريعى لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما».

وأشار رئيس الوفد إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل قائلاً: «من الضرورى وجود تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة»

وتابع: أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادى، حيث إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية، وتراجع للقوة الشرائية وقيمة الجنيه المصرى منذ 2014 حتى الآن، فقد خسر الجنيه 85% من قيمته والأسعار زادت 10 مرات لكل السلع، فى الوقت الذى لم يكن هناك زيادة فى الدخول 10 أضعاف كما حدثت زيادة فى الأسعار.

واضاف، «الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادى لمجموعة متخصصة فى المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة ينحون جانبا المسألة الحزبية ويفكرون فقط فى مصلحة البلد، ولا بد أن نترك المساحة للقطاع الخاص للاستفادة من فرض الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن وجود الدولة فى أى قطاع لن يشجع المستثمر على الدخول فيه».

وأكد أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية من خلال برنامج ومنهج صحيح وعدم التدخل فى أعمال اللجان المتخصصة، لأنه لا يوجد شخص واحد يفهم فى كل شىء، وان الاقتصاد علم يقوم على دراسات الجدوى والتخصص وبه مدارس مختلفة، ولذلك يجب احترام هذا الأمر عند الإصلاح الاقتصادى.

ولفت إلى أن المحور الرابع هو الحفاظ على حصتنا التاريخية فى نهر النيل من خطر السد الإثيوبى، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذى تحكمه قواعد دولية ويجب على أى دولة ألا تعتدى على حقوق دول المصب.

وأوضح أن مصر ضيعت فرصة حل قضية سد النهضة خلال السنوات الماضية، بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذى لم تلتزم به إثيوبيا، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على أن حل أى منازعات يكون من خلال التفاوض، ولذلك يجب الانسحاب من الاتفاقية حتى نستطيع أن نذهب إلى المحكمة الدولية.

وفى نهاية كلمته طالب يمامة المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، قائلا «صوتك أمانة لازم نشارك بشكل إيجابى.. لا تعطِ صوتك إلا لمن يحقق آمالك ومستقبل هذا البلد».

جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب، إن فى حياة الامم أياماً تتلألأ فيها النجوم ويومنا هذا فى محافظة الدقهلية من هذه الأيام، مشيرا إلى أن الدقهلية بلد العلم، فكل التحية لأهل الدقهلية.

وتابع سكرتير عام حزب الوفد «التحية الثانية لأهل غزة هذه التحية التى تؤكد تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء فى فلسطين وكذلك تحية للمرأة الوفدية التى حضرت اليوم إلى المؤتمر».

وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن مؤتمر اليوم يقام تحت عنوان «غزة فى قلب الوفد»، لافتا إلى أن إسرائيل دولة استعمارية ونعلم عنها ذلك، وتفاعل الحضور مع سكرتير عام حزب الوفد مرددين هتافات «جيل وراء جيل تسقط تسقط إسرائيل» وذلك بعد أن رددها سكرتير عام حزب الوفد وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتابع سكرتير عام حزب الوفد: «أوجه التحية للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى، المرشح الطبيعى الذى لا يصطنع الحديث ونحن نحترم المرشحين الآخرين ولكن لا نخشاهم.. نحن من حزب قوى وهو حزب الوفد الذى يمتد إلى 104 سنوات.. حزب سعد والنحاس وفؤاد سراج الدين».

وقال الهضيبى، إنه تم اختيار أبعد مكان فى الدقهلية لعقد أول مؤتمر للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، لمخاطبة الشعب المصرى فى جميع المناطق سواء قرى أو مناطق حضرية.

وأضاف الهضيبى، أن حزب الوفد يلتحم بالجماهير، ويستهدف عرض برنامجه الانتخابى على جميع فئات الشعب لترشيحه فى حملته، موضحا أن برنامج الدكتور عبدالسند يتكون من ٣ عناصر هامة، العنصر الأول وهو التعليم باعتباره قاطرة التنمية، ثم العنصر الاقتصادى نظرا للأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم ويعانى منها الشعب المصري. وأوضح أن العنصر الثالث سد النهضة الإثيوبى وهو قضية أمن قومى باعتباره أساس الحياة.

النائب طارق عبدالعزيز: المؤتمر الانتخابى الأول لرئيس الوفد بمثابة ليلة رائعة

قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الانتخابى الأول للدكتور عبدالسند يمامة كان بمثابة ليلة رائعة التقت فيها كوكبة من الضيوف والزوار.

وأضاف عبدالعزيز، أن المنصورة بلد عظيمة وكبيرة والدكتور عبدالسند ليس غريباً عنها، لأنه متزوج منها، وكان كريما معنا بأن يكون المؤتمر الانتخابى الأول عند أهل بلدنا المنصورة.

وأوضح أن حزب الوفد حزب عظيم ومهموم بقضايا وطنه منذ تأسيسه ومعنى بالقضايا المحلية والعربية والعالمية، كما أنه الحزب الوحيد الذى كان فى المعارضة ثم الأغلبية ثم التهميش، ثم العودة بشكل أقوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر حزب تعرض لكل ذلك. وأشار إلى أن الوفد مستعد دائما لأن يكون فى الريادة والأمام، كما أنه مستعد للحكم بكل قوة. ولفت عبدالعزيز إلى أن اختيار شعار المؤتمر تحت عنوان غزة فى قلب الوفد ليس شعاراً براقاً، وإنما لأن الحزب لديه رؤية وبرنامج له محاور كثيرة أحدها المحور الخاص بالعلاقات العربية والدولية والقضية الفلسطينية فى قلب البرنامج، مشيرا إلى أن ما يحدث فى غزة إبادة جماعية من الاحتلال الصهيوني. وأكد أن برنامج الوفد الانتخابى برنامج عملى ولدينا رؤية متكاملة للنهوض فى القطاع الاقتصادى والتعليم، كما أننا نحترم جميع المرشحين ولن نشتم أو نسب غيرنا.

النائب هانى أباظة: المؤتمر استهدف توضيح جميع الملفات وتأثيرها على المواطن

قال النائب الوفدى هانى أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الوفد يستهدف من خلال أول مؤتمر انتخابى توضيح رؤيته فى العديد من الملفات بأفكار جديدة لعرضها على جميع الشعب المصرى فى مختلف المحافظات.

وأضاف، أن المؤتمر استهدف توضيح جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك أزمة سد النهضة وجميع المشكلات التى تؤثر على المواطن المصرى، مشيرا إلى أن جميع المشكلات التى يطرحها المواطن المصرى، يعرضها حزب الوفد كمقترحات للحكومة الحالية لإيجاد حلول مناسبة لها، وهى مقترحات مبنية على أساس علمى من خلال متخصصين فى جميع القطاعات. وأوضح، أن حزب الوفد موجود منذ سنوات طويلة وله تاريخ عريق، متمنيا التوفيق للدكتور عبدالسند يمامة.

عيد هيكل: البرنامج الانتخابى لرئيس الوفد تضمن ملفات هامة داخلياً وخارجياً

وقال عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية، إن فعاليات الحملة الانتخابية بدأت بمؤتمر صحفى فى مقر حزب الوفد حضره عدد كبير من رجال الإعلام.

وأوضح أن البرنامج الانتخابى لرئيس حزب الوفد تضمن الكثير من الملفات الهامة التى تخص الداخل والخارج سواء أزمة غزة أو سد النهضة أو غيرها من ملفات تخص الأمن القومى.

وأضاف أن مؤتمر الدقهلية، بضيافة النائب طارق عبدالعزيز، ومحمد سويلم رئيس اللجنة العامة، وأميمة عوض، رئيس لجنة المرأة، مشيرا إلى أن رئيس الحزب عرض ملامح البرنامج الانتخابى لحملته، والمشكلات التى أخذها الحزب على عاتقه.

وأكد أن حزب الوفد دخل الانتخابات فى منافسة شريفة قوية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

محمد حلمى سويلم: الدقهلية بلد الأبطال وفيها تم أسر الملك لويس التاسع

وفى كلمته رحب محمد حلمى سويلم، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، برئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسى وبجميع الحضور فى المؤتمر، مشيرا إلى أن الدقهلية هى بلد الأبطال والتى انتصرت على الحملة الفرنسية بقيادة الملك لويس التاسع والذى تم أسره فى دار ابن لقمان بالمنصورة.

وتمنى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية كل الخير لمصر والشعب المصرى، داعيا الله أن ينصر الأشقاء فى غزة الذين يتعرضون إلى الاستشهاد كل يوم حتى وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن.

محمد عبده: جميع أعضاء الوفد احتفلوا بين أهالى الدقهلية بحملة الدكتور عبدالسند يمامة

وقال الدكتور محمد عبده، عضو الهيئة العليا للوفد، إن جميع أعضاء الوفد احتفلوا بين أهالى الدقهلية، بحملة الدكتور عبدالسند يمامة، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابى واضح وأهم النقاط التى تتضمنه ملف الصحة والتعليم والملف الاقتصادى، بالإضافة للملف القضائى وتعديل الدستور. وأوضح عضو الهيئة العليا، أن الدستور عدل فى ٢٠١٤، وهناك بعض المواد الهامة التى يجب أن تضاف إليه مثل أن سلطة رئيس الجمهورية لا يجب أن تتدخل فى السلطة القضائية وهى فقط من حق القضاة وهذا يتعلق بالجزء التشريعي. وأضاف، أن البرنامج الانتخابى يتضمن أيضاً ملفاً يهدف للإصلاح الاقتصادى والتعليم فى مصر.

حازم الجندى: اليوم كان بمثابة عرس ديمقراطى جميل بالنسبة للانتخابات الرئاسية

وأكد النائب الوفدى حازم الجندى، أن اليوم كان بمثابة عرس ديمقراطى جميل بالنسبة للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن جميع المرشحين للرئاسة يتنافسون لخدمة مصر وأهلها، متمنياً التوفيق للمرشحين والخير لمصر دائماً.

اللواء سفير نور: مصر هى الأهم بالنسبة لحزب الوفد أقدم الأحزاب على مستوى العالم

قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدكتور عبدالسند يمامة يمتلك الكثير من الخبرات، لافتا إلى أن يمامة حرص على أن يكون قيادات الحزب قادرين على حل المشكلات والقضايا سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر هى الأهم بالنسبة لحزب الوفد، المعروف بأقدم الأحزاب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أول مؤتمر فى الحملة بعنوان «غزة»، لأنها قضية هامة وقريبة جداً إلى قلوب المصريين.