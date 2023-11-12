د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى أن إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن نشأة إسرائيل واستمرارها مسألة مهمة جدا للغرب وأمريكا، لعدة أسباب.

وأضاف أن السبب الأول هو استنزاف وإضعاف للمنطقة، والسبب الثاني أن الغرب وأمريكا يعتقدون أن إسرائيل تجربة ديمقراطية في وسط العالم العربي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية.