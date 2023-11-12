تأجيل مُحاكمة متهم في قضية الخلافات الثأرية بالصف

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد.س في قضية خلافات ثأرية بين عائلتين أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في الصف لجلسة 15 نوفمبر المقبل للمرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد والتجمهر وإستعراض القوة

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.