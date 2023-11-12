عاجل
صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة متهم في قضية الخلافات الثأرية بالصف

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد.س في قضية خلافات ثأرية بين عائلتين أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في الصف لجلسة 15 نوفمبر المقبل للمرافعة. 

اقرأ أيضاً: جريمة في مستشفى الولادة.. لحظة غضب شيطاني تحصد روح ضحيتي الجنون

txt

براءة الملاك الصغير تستفز عدوانية سيدة استلهمت روح الشيطان

txt

بعد نصف قرن من الغموض.. مُزهق روح والديه يسقط في قبضة العدالة

txt

مُجرم جديد يسير على خُطى محمد عادل.. فتاة تُغادر الدُنيا بيد حبيبها السابق

txt

جريمة في مستشفى الولادة.. لحظة غضب شيطاني تحصد روح ضحيتي الجنون

 

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد والتجمهر وإستعراض القوة

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

مواد متعلقة

براءة الملاك الصغير تستفز عدوانية سيدة استلهمت روح الشيطان

بعد نصف قرن من الغموض.. مُزهق روح والديه يسقط في قبضة العدالة

مُجرم جديد يسير على خُطى محمد عادل.. فتاة تُغادر الدُنيا بيد حبيبها السابق

جريمة في مستشفى الولادة.. لحظة غضب شيطاني تحصد روح ضحيتي الجنون

الجنايات تُحدد موعد الحُكم على 7 مُتهمين في "خلية إمبابة"

اليوم..استكمال مُحاكمة 7 مُتهمين في "خلية إمبابة"

اليوم..استكمال مُحاكمة مُتهم في "كتائب حلوان"

السبت.. استكمال محاكمة متهمي خلية مبابة

الجريدة الورقية