براءة الملاك الصغير تستفز عدوانية سيدة استلهمت روح الشيطان

فقد طفل حياته على يد سيدة استلهمت روح الشيطان فهان في عينها الحرام حتى أقدمت على أشد أنواع الجرائم ذنباً.

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قصتنا اليوم تأتينا من ولاية إنديانا الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة المختصة سيدة بإزهاق روح طفل في الخامسة من عُمره بعد أن وُجد ميتاً داخل حقيبة ! .

قرينتا إبليس تصفان ضحيتهما بـ"الشيطان" !

البشع في القصة أن الشرطة لاتزال تبحث عن والدة الصبي لصلتها بالجريمة ولكنها لاتزال طليقة بعيدة عن قبضة العدالة.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة وجدت المُتهمة داون كولمان – 40 سنة مُدانة بالتآمر على ارتكاب جريمة إنهاء حياة الطفل كايرو جوردان – 5 سنوات وذلك بعد العثور على جثمانه محشور في حقيبة بمنطقة غابات في إنديانا في إبريل 2022.

الطفل الضحية

وأوقعت الشرطة بالجانية كولمان بعد أن وجدت بصمات أصابعها على الحقيبة التي وُضع فيه الجثمان.

وأسفر الفحص أيضاً عن العثور على بصمات والدة الضحية دجاون لودي أندرسون – 37 سنة على الحقيبة، كما أظهر الفحص تواجد هاتفي السيدتين في مكانٍ قريب من مسرح العثور على جثمان الضحية.

وأظهرت التحريات قيام المُتهمتين بنشر رسائل كريهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصفان فيها الضحية بـ"الشيطان" قبيل وفاته.

ورجح تقرير الطب الشرعي أن تكون وفاة المجني عليه نتيجةً لخللٍ في توازن الكهارل بالجسد بسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

ولم يُعثر على جسد الطفل على أي آثار لصدمةٍ جسدية، وخرج تقرير تحليل السموم سلبياً.

وستكشف الأيام المُقبلة مزيداً من التفاصيل عن الجريمة، وعن دوافع الجُناة، وكيف ستُوقع الشرطة بالجانية الثانية التي تجردت من مشاعر الأمومة الفطرية لتقوم بجريمتها.