مُجرم جديد يسير على خُطى محمد عادل.. فتاة تُغادر الدُنيا بيد حبيبها السابق

فارقت شابة في ربيع العُمر حياتها على يد حبيبها السابق، لتُعيد للأذهان العديد من القصص المُشابهة وعلى رأسها قصة محمد عادل وضحيته نيرة أشرف.

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لم تردع الأحكام القضائي ذوي النفوس المُعتلة، فواصلوا السير على درب الإجرام المُخضب بالدماء، ليستمر المُسلسل ذو الفصول الكئيبة في كشف حلقاته القاتمة.

وتأتينا القصة الجديدة من ولاية فيرجينيا الأمريكية التي شهدت جريمة مروعة راحت ضحيتها فتاة في السابعة عشر من العُمر بعد لفظت أنفاسها الأخيرة على يد حبيبها السابق قبل يومين فقط من عيد ميلادها الثامن عشر.

وأشار التقرير إلى أن الجاني في القصة أطلق النار على صدر الضحية سيرينيتي هاولي – 17 سنة، قبل أن يُصوب فوهة سلاحه الناري تجاه نفسه مُنتحراً.

الضحية المغدورة

وأكدت والدة الضحية وتُدعى هيثر أن المدرسة الثانوية التي كانت تجمع ابنتها مع مُزهق روحها كانت قد حررت أمراً له بعدم التعرض لها قبل شهر تقريباً من الجريمة.

ووصف أصدقاء الضحية الراحلة بالعديد من الصفات المُمتازة منها أنها كانت جميلة وعطوفة ومُحبة، كما وُصفت بـ "المُلهمة" التي جعلت الحب في مركز كل من تعامل معها يوماً.

وتفتح هذه الوقائع الباب أمام دراسة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي يُمكن أن تقود شخصاً لإزهاق روح فتاة لمُجرد انتهاء علاقتهما سوياً، أو لعدم اتفاق الرؤى فيما بينهما.