السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدا.. استكمال مُحاكمة نصاب العملات الأجنبية

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنح عابدين، غداً الأحد، مُحاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

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وتتمثل الواقعة في قيام المُتهم بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم باستبدال عملاتهم المحلية بأخرى أجنبية معه، وبهذه الطريقة يستولي على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. 

واقر المُتهم في التحقيقات بمُزاولة نشاطه غير المشروع وأنه تخصص في النصب على المواطنين، وأقر بارتكابه وقائع على هذا المنزوال.

وأرشد المتهم عن مبلغ مالى ضبط بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

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