العناية الإلهية تنتشل صبية صغيرة من براثن وكر الأشرار

أسعفت عناية الله فتاة في سنوات عُمرها الأولى بعد أن قادتها قدماها للسقوط في براثن وكر الأشرار برعاية والدها.

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لم تردع براءة الأطفال شرور الجاني الذي استعرض قوته الخبيثة، ولكن شاء الله أن يُنقذ الفتاة وينتشلها من الوحل الذي غاصت فيه.

رجل يحتجز ابنته في مخزن للملابس !

ونشرت القصة مجلة بيبول الأمريكية التي أكدت أن شرطة ولاية أركنساس أفرجت عن مقطع مصور يُظهر عملية إنقاذ فتاة تبلغ من العُمر 5 سنوات.

الجاني ومكان الاحتجاز

وأوضح التقرير أن الجاني ويُدعى جون تومبسون – 40 سنة أخفى الفتاة الصغيرة في "مكان سري" في مخزنٍ يضم عدداً كبيراً من ملابسه داخل منزله.

وأشار التقرير إلى أن رجال الشرطة هرعوا لمكان احتجاز الصبية الصغيرة.

وبعد مُناقشة مع المُتهم بالاحتجاز توصلت السلطات لمكان تواجدها في غرفة تخزين الملابس، ليتم إنقاذها من مصيرٍ بالتأكيد كان سيكون قاتماً لولا ألطاف الله.

وأكد رجال الشرطة أن الفتاة لدى إخراجها من المخبأ السري كانت مُتأثرة عاطفياً وتملكها الخوف الشديد، وذلك بعد أن أمرها الجاني بعدم إصدار أي صوت يدل عليها أثناء احتجازها.

مكان الاحتجاز

المُثير في القصة أن القائم بالاحتجاز تبين أنه والد الضحية وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي نيوز الأمريكية.

ويُواجه المُتهم تهمًا بالاحتجاز غير الشرعي، فضلًا عن تعريض طفلة للخطر، علاوة على التدخل في حضانة طفل.

وستشكف الأيام المُقبلة عن دوافع الجاني الحقيقية، وقائمة الاتهامات الثقيلة التي ستُلاحقه، فضلاً عن حكم القصاص بحقه.