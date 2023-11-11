الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من أسهم التكنولوجيا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع حاد في تعاملات الجمعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضضم أكبر 500 شركة فى في الأسهم الأمريكية بواقع 67.91 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.56% ليصل إلى مستوى نحو 4415.26 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.31% خلال الأسبوع.

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 278.02 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 2.06% ليصل إلى مستوى 13799.47 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 2.37% خلال الأسبوع.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية بواقع 394.58 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.16% ليصل إلى مستوى 34286.52 نقطة، وبلغت مكاسب المؤشر في أسبوع نحو 0.65%، بحسب الاسواق العربية.

الأسهم اليابانية : نيكاي يتراجع تحت وطأة نتائج أعمال وميل الفيدرالي للتشديد

الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، متتبعاً خسائر وول ستريت الليلة الماضية بعد ميل للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في حين تراجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وأنهى نيكاي جلسة اليوم فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بنحو 0.24% ليصل إلى نحو 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22%.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.07%.

لكن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعا هذا الأسبوع، إذ زاد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.94% وصعد توبكس بواقع 0.62%.

كان باول قد قال الليلة الماضية إنه وزملاءه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "غير واثقين" من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654%.