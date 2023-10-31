الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق مرتفعاً بعد تعديلات في سياسة "المركزي" الياباني

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد أن عزز البنك المركزي الياباني المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز.

الأسهم اليابانية

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.53% ليصل الى مستوى 30858.85 نقطة.

فى حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.01%.

وسجلت أسهم القطاع المالي فى الأسهم اليابانية أكبر المكاسب، إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 2.65% ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً. وصعد مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.21%.

ومن شأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومنحنى العائد الأكثر حدة تحسين توقعات العوائد من الإقراض والاستثمار.

ودعم بنك اليابان مستثمري الأسهم من خلال جعل النقطة المرجعية لسقف عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 1% بدلاً من الحد الأقصى الثابت.

وأنهى المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية الجلسة الصباحية منخفضاً بما يصل نسبته نحو 0.15% بعد أن أشار تقرير لصحيفة نيكاي إلى أن البنك المركزي يدرس رفع سقف العائد.

وجاء إعلان البنك المركزي الياباني في ختام فترة الراحة منتصف اليوم.

وظلت أسهم التكنولوجيا تشكل عائقا أمام المؤشر نيكاي إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأميركية التي تراجعت خلال الليل، كما تراجع سهم باناسونيك بسبب أرباح مخيبة للآمال.

وتسبب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق في أكبر الخسائر للمؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بواقع 50 نقطة إذ تراجع السهم بما يصل نسبته نحو 4.67%.

وسجل سهم باناسونيك فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر الخسائر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي حتى الآن إذ هوى بما يصل نسبته نحو 8.91% بعد خفض توقعات الأرباح في وحدة بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 178 وتراجع 45 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

الأسهم الأمريكية ترتفع في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات الفائدة

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 119.95 نقطة أو 0.37% عند الفتح إلى 32537.54 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 22.02 نقطة أو 0.53% عند 4139.39 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 107.45 نقطة أو 0.85% إلى 12750.47 نقطة عند جرس الافتتاح.