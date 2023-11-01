الأسهم اليابانية: المؤشر "نيكاي" يسجل أعلى ارتفاع في 3 أسابيع

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

الأسهم اليابانية

ومنح سهم تويوتا موتور ذو الوزن الثقيل زخماً إضافيا وقفز فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.71% بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار) خلال الجلسة المسائية.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 2.41% على أعلى مستوى خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية أيضا بما يصل نسبته نحو 2.53%،بحسب الاسواق العربية.

وقال مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز" شيجيتوشي كامادا "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".

وزاد بنك اليابان أمس الثلاثاء التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.

المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو

الأسهم اليابانية

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار فى أسواق الأسهم اليابانية بنحو 4.68 ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي فى أسواق الأسهم اليابانية هو الخاسر الوحيد إذ تراجع بما يصل نسبته نحو 1.19%. وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.75% بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست الذي هوى بنسبة بلغت 5.9% بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله.

ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفعت 204 أسهم وتراجع 20 سهما مع استقرار سهم واحد.