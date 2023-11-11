الشافعي للوفد: انخفاض معدل التضخم يرجع إلى مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض معدل التضخم بمعدل 190.1 نقطة لشهر أكتوبر 2023، حيث سجل 38.5%) مقابل (40.3 %) لشهر سبتمبر2023، يأتي نتيجة مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتخفيض أسعار السلع الأساسية ما بين 15 إلى 25% لتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" كان لمبادرة تخفيض أسعار السلع مردود إيجابي في انخفاض الأسعار في بعض المناطق، متوقعًا أننا في الشهر القادم سنشهد مزيد من انخفاض معدل التضخم في حالة استمرار المبادرة.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن انخفاض معدل التضخم يدل على أن الحكومة اتخذت قرارات وتدابير من شأنها انخفاض معدل التضخم، ولا يدل على انتعاشة اقتصادية قادمة لأن ذلك يحتاج لتوطين للصناعات ومزيد من التحفيز لشركات استثمارية جديدة.

ولفت إلى أنه في حالة المراقبة المستمرة للحكومة على الأسعار في السوق سنشهد مزيد من التراجع في معدلات التضخم، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرة مجلس الوزراء بشراكتها مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبيًا علي الاقتصاد العالمي ككل وليس على مصر فقط

انخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا أفاد فيه بتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023، مسجلًا تضخمًا سنوياً بمعدل (38.5%) مقابل (40.3 %) لشهر سبتمبر2023.

ترجع أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).

من بين الأسباب أيضًا ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين، بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%).

بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.2%) لشهر أكتوبر 2023 مقابل (2.0) لشهر سبتمبر 2023.