الحكومة تؤكد: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن تماما ومبادرة للسيطرة على التضخم

دعا المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين لعدم الاستماع للشائعات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع، قائلا: "ندعو المواطنين إلى عدم الاستماع لهذه الشائعات لأنها تهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار وتضرب جهود الدولة".



وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة أطلقت مبادرة لمحاولة السيطرة على الأسعار والتضخم في ظل اقتصاد عالمي مضطرب واضطراب شديد في سلاسل التوريد والأحداث الجيوسياسية سواء في المنطقة أو أوروبا.



وتابع: "ندعو المواطنين دائما إلى تقصي الأخبار من مصادرها الصحيحة، مشددا على أن وجود خلل في الأمن الغذائى المصري أمر غير صحيح بالمرة، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تماما، واحتياطي السلع من 3 إلى 6 أشهر، فمثلا القمح 5 أشهر والسكر 4 أشهر والأرز 3 أشهر والزيت 6 أشهر.

