السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 38.5 % خلال أكتوبر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

اعلن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم تراجع معدل التضخم السنوى فى أسعار السلع الاستهلاكية ووبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل (38.5%  ) مقابل (40.3% ) خلال شهر سبتمبر2023. وبلغ  معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2% )  لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023.                                                                                                                                  


ترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة  الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة    (-0.1%)،

كما ترجع الأسباب ايضاً الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعةخدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين  بالرغم من تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)


اشار الجهاز الى التغير خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق علية حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وذلك نتيجة للآتي:
انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).. هذا بالرغم من إرتفاع .. أسعارمجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير في اسعارمجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%) ، أسعارمجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانةتغيراً قدره (2.2%) بسبب تغيرأسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعةأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

وسجل قسم الرعاية الصحيةتغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من إنخفاض مجموعةالمنتجات والأجهزة والمعدات الطبيةبنسبة (-0.1%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعةالمنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراًارتفاعاً قدره(0.8%)بسبب ارتفاع أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).

وأشار الجهاز الى التغيرالسنوي خلال شهرأكتوبر2023مقارنة بشهر أكتوبر2022):                                                   سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (71.7%) وذلك نتيجة للآتي: تغيرأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%)، تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، تغيرأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%)، تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (54.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.8%).

وسجل قسم الملابس والاحذيةتغيراً قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتاجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (31.2%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (39.1%) ،مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعةالمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)،مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)،مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%).
وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره(52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعةالرحلات السياحية المنظمةبنسبة (21.2%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة  (33.8%)،  مجموعة امتعة شخصية بنسبة (46.8%)

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