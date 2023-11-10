القمة العربية الطارئة هدفها الوصول لمشروع قرار لاحتواء الوضع في غزة.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات منها “وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك إجماع من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه توجد هناك قرارات سياسية عالية المستوى سيتم اتخاذها من قبل أعضاء الجامعة العربية، وعلى الأمين العام للجامعة تولي آلية التنفيذ بعد ذلك.

قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن الجامعة ستعقد قمة عربية طارئة، السبت المقبل، بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لمناقشة وقف العنف في غزة، بمشاركة رؤساء ووفود الدول العربية، وسبق هذه القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب الخميس، على أن تستكمل المشاورات الوزارية غدًا الجمعة قبل انطلاق أعمال القمة السبت.

وسبق أن أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقيها طلبًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري.

وحول إلغاء القمة العربية الأفريقية، أوضح المصدر أن جامعة الدول العربية قررت إلغاء القمة العربية الأفريقية، بسبب ضيق الوقت وفي ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة، وتم الاستقرار على انعقاد قمة عربية طارئة على أن يتضمن جدول أعمالها بندًا وحيدًا وهو مناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية والصراع في غزة.

وبدأت فصائل فلسطينية مسلحة هجومًا على مدن ومناطق بغلاف غزة يقيم بها مواطنون من إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي في عملية حملت مسمى "طوفان الأقصى" وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي، وردت إسرائيل بقصف جوي وعمليات برية على مدن قطاع غزة أدت إلى مقتل 10 آلاف و700 شخصا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.