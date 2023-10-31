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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حسام زكي: الجامعة العربية تلقت طلبًا من فلسطين والسعودية لعقد قمة عربية طارئة

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلب رسمى من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برىاسة المملكة العربية السعودية التى ترأس الدورة الحالية (32) فى العاصمة السعودية الرياض يوم 11نوفمبر المقبل.

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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري .

مشيرا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الاعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.

 

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