السفير حسام زكي: الجامعة العربية بإعتبارها منظمة سياسية في المقام الأول تناولت كل الأبعاد السياسية لأزمة غزة

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن قمة الرياض ستخرج بـموقف عربي صلب لدعم الحقوق الفلسطينية وإيصال رسالة عربية - فلسطينية للعالم تؤكد محورية الحل السياسي للقضية.

ولفت السفير الي أن الجامعة العربية بإعتبارها منظمة سياسية في المقام الأول تناولت كل الأبعاد السياسية والدبلوماسية لأزمة غزة

وأضاف السفير زكي أن كل أحاديث حقوق الإنسان وإحترامها تلاشت عند الحديث عن الإنسان الفلسطيني بينما إتسم الموقف الأمريكي تحديدا بعدم الإيجابية والتحامل على الحقوق الفلسطينية موضحا أن الجامعة العربية سوف تنشئ آلية لرصد جرائم الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها قانونياً.

