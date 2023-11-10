الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا .. هيثم شعبان مديرًا فنيًا للداخلية

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أعلن مجلس إدارة نادي الداخلية برئاسة  اللواء عثمان الدسوقى اليوم الجمعة تولي هيثم شعبان لمهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلفًا لـ ميمي عبدالرازق والذي رحل بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

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وسبق لهيثم شعبان تدريب سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاث مواسم ، ثم بعدها تولي المهمة الفنية لفريق بتروجيت في دوري القسم الثاني.

موعد مباراة الداخلية القادمة

يلتنقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بنظيره فريق بلدية المحلة، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة .

ويحتل الفريق الكروي بنادي الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط  ، جمعهم من 6 جولات في المسابقة.

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