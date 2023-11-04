السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

هاني عبدالباقي مدرب
هاني عبدالباقي مدرب الداخلية

أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .

 

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:-

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.

 

موعد مباراة الجونة والداخلية

ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية والجونة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

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