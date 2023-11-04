عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري
أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ” .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:-
الحارس: محمود الزنفلي.
الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.
الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور
الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.
موعد مباراة الجونة والداخلية
ومن المقرر أن يبدأ لقاء الداخلية والجونة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.