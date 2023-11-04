الجونة يفوز على الداخلية  في الدوري المصري

حقق الجونة الفوز على نظيره الداخلية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

نجح أحمد بلحاج في التقديم للجونة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، بينما أضاف جابرلا تشوكوودي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ترتيب الجونة والداخلية

يحتل الجونة المركز الخامس بترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحل الداخلية في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.

وكان الجونة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود

الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا

خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل

فيما بدأ الداخلية المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

خط الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.