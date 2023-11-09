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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أنهى شاب حياة زوجته بطعنات إثر خلافات أسرية بقنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، وذلك عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.
 

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تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل بطعنات آلة حادة داخل منزلها بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عاماً، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عاماً، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها بعدة أنهى زوج حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا. قاتلة أدت إلى مصرعها فى الحال.

تبين أنهما متزوجين من 6 شهور، وحدثت بينهما خلافات ومشادة كلامية، تطورت إلى طعنات بآلة حادة، انتهت بوفاتها.

حرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الزوج المتهم بارتكاب الواقعة.

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