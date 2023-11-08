حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الأول

امرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الأول

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

كما امرت نيابة البساتين الجزئية حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.