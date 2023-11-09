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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس مالك ورشة خراطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كما طلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات إلى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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