حرب غزة في يومها الـ34 وتحذير أممي من الكابوس

تدور معارك برية عنيفة شمال قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، فيما تواصل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول أخرى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية في القطاع.

وحذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث، من الوضع في غزة، مؤكدًا أنه كارثي وغير مقبول، ومعتبرًا أن أفعال حركة حماس لا تبرر الحرب على الفلسطينيين، في إشارة منه إلى تبرير إسرائيل تصعيد القصف ردا على تصرفات الحركة.

وأضاف في مؤتمر من باريس الخميس، أن موظفيه لم يشاركوا في إنشاء مناطق آمنة في غزة، معربا عن قلق شديد تجاهها.

كما شدد على وجوب إدخال المساعدات ومن ضمنها الوقود إلى غزة بأمان وبلا قيود، كاشفا أن القطاع بحاجة إلى 5 أضعاف المساعدات التي تصل يوميا على الأقل.

ورأى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من نقطة عبور للمساعدات إلى غزة، وأن الوصول إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية أمر ضروري وأولوية.

ومن جهته، أكد المفوض العام للمنظمة فيليب لازاريني، أن هناك 700 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة للغاية في غزة، مشيرا إلى وجود مخاطر صحية وبيئية كبيرة في القطاع.

وأضاف أن 99 موظفاً من موظفي الوكالة قتلوا في الحرب.

كما تابع أن أحياء بالكامل تمت تسويتها بالأرض، مشددا على أن ما يجري ما و إلا "عقاب جماعي".

وأكد المسؤول على أن المجتمع الدولي تأخر في الدعوة لحماية المدنيين، موضحاً أن الضفة الغربية تغلي مع استمرار إسرائيل والمستوطنين في تهديد الفلسطينيين.

وشدد على أن حجم المساعدات التي تصل غزة عبر رفح ليس كافيا على الإطلاق، مطالبا بدعم الوكالة لأنها شعاع الأمل الأخير في غزة، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر لازاريني أن إقامة دولة فلسطينية في النهاية أمر أساسي ويجب أن يحدث.

الاحتلال يصر على استهداف المستشفيات

وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف على مناطق دير البلح وخانيونس وجباليا والنصيرات في قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بوابة مستشفى النصر، كما استهدفت ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية، الليلة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب أن العدوان الإسرائيلي تسبب في توقف الخدمة داخل 18 مستشفى في غزة.

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، حسب السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 10569 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 26475، وفق وزارة الصحة في غزة.



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