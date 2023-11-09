"أغيثوا الإنسانية في غزة".. رسائل قوية من قارب السلام في بورسعيد للعالم

"أوقفوا قصف المستشفيات، أغيثوا الإنسانية في غزة، احموا غزة،"أوقفوا القتل وأنقذوا غزة" بهذه الافتات تحركت سفينة سياحية علي متنها 1800 ناشط أجنبي وذلك في إطار رحلة في موانئ العالم أطلق عليها اسم "قارب السلام" في ميناء بورسعيد لتحمل العديد من العبارات و الرسائل إلى كل دول العالم للتنديد بالحرب على غزة ووقف إطلاق النار على المدنيين والأبرياء من أهالي فلسطين.

السفينة المعروفة أيضًا باسم "باسيفيك ورلد"، هي سفينة ركاب تبلغ حمولتها 77 ألف طن تابعة لمنظمة قارب السلام غير الحكومية، وسبق أن رست في ميناء تركيا واليونان قبل محطتها النهائية في بورسعيد بمصر

وتحركت سفينة السلام للمرور حول العالم والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى ضد فلسطين، وهى منظمة غير حكومية دولية تأسست عام 1983م، مقرها اليابان، تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، وتتمتع بمركز استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC)، التابع للأمم المتحدة.

وتقوم سفينة السلام بأنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة، وتعمل أنشطة مؤسسة «قارب السلام» على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، والتعاون بين الشعوب خارج الحدود، وتدعم أنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.

ويطلق على المنظمة اسم «Peace Boat»، وهى عضو فى الشبكات التالية: الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة، والأمانة الإقليمية لشمال شرق آسيا، والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، وكذلك المجموعة التوجيهية الدولية، ومكتب السلام الدولى، والحملة اليابانية لحظر الألغام الأرضية، بالإضافة لمبادرة المناخ اليابانية، وقوة السلام اللاعنفية.

بدأت الرحلة الأولى لـ«قارب السلام» عام 1983 من قبل مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية كرد فعل إبداعى على الرقابة الحكومية فيما يتعلق بالعدوان العسكرى اليابانى السابق فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستأجروا سفينة لزيارة البلدان المجاورة بهدف التعرف بشكل مباشر على الحرب من أولئك الذين جربوها، وبدء التبادل بين الناس.

وأكدت هاتاكي ياما سوميكو، المسئولة التنفيذية لسفينة قارب السلام، أنهم كمنظمة عالمية يحاولون إيصال رسالة للسلام مفادها "وقف العدوان على غزة"، ووجود وسائل الإعلام هام لنقل هذه الرسالة.

وأوضحت في تصريحات خاصة أنها بدأت رحلتها من اليابان ثم الاتجاه شرقاً إلى هاواي، المكسيك، أمريكا، أوروبا، وبعد الانتهاء من مصر الاتجاه سيكون لليونان وتركيا وسريلانكا وننتهي في اليابان.