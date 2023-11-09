يلجأ الكثير من المواطنين للإمضاء على بعض الشيكات البنكية والإيصالات في العديد من المعاملات بين المستثمرين أو التجار وغيرهم لحفظ الحقوق وتسهيل نقل الأموال النقدية باستخدامها ويتساءل البعض عن كيفية حماية هذه الإيصالات أو "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون.

وتعتبر جرائم الشيكات إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حيث إن للشيك وظيفة مهمة في مجال التعامل المالي، وله دور في تحقيق المصالح المالية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديًا.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تجنب عمليات النصب عند الإمضاء على الإيصالات والشيكات.

الطرق القانونية لحماية الشيك من التزوير

عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

التأكد من إلغاء الشيكات التي تحتوي على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.

التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.