كيف يتم تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟

عقب صدور قرار من محكمة الاسرة بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، يوجد بعض من الإجراءات يجب أن تتبعها الزوجة لتنفيذ القرار وتسعى الزوجات بعد الانفصال للحصول على مسكن الزوجية، لكن ينبغي أن تتوافر لها عدة شروط، وفي حالة عدم توافرها يمكن وقف تنفيذ القرار، ومن الممكن أن يتم إلغاء القرار.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" شروط وإجراءات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

شروط التمكين من مسكن الزوجية:

يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

يشترط إصدار محكمة الأسرة قرارًا بتمكين الزوجة بعد الاطلاع على الأدلة.

وصول إعلان لكلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار قرار التمكين.

إجراءات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية:

بعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.

تقوم بتسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكن والتنفيذ.

الذهاب في الموعد المحدد لتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية:

وثيقة أو شهادة الزواج.

صورة الرقم القومى للزوجة.

محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

شهادة ميلاد الصغار.