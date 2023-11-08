كيفية استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.. يسعى العديد من المواطنين في إلى الحصول على صور طبق الأصل من مستندات خاصة بهم موجودة لدى الوحدات المحلية فيما يتعلق بالتعامل على العقارات والمحال وغيرها.



وفي ظل بحث الدولة عن تعميم التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية لما له من أهمية في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات برزت أهمية المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين ومن بين تلك الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجية للمواطنين استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة إحضار بعض الأوراق والمستندات.

استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

المستندات والأوراق المطلوبة



يمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من هذه المستندات من خلال تقديم المستندات التالية.

صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

الإجراءات المطلوبة

ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى المركز التكنولوجي.

تقديم المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

استلام الصورة وتلقي الخدمة.