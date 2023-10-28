4 أطعمة تعزز مناعتك خلال موسم البرد والإنفلونزا

يمكن أن تكون الأنفلونزا مزعجة أو مميتة في أسوأ الأحوال؛ لكن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك،ويقدم أحد خبراء التغذية أربع نصائح لتناول الطعام خلال موسم الأنفلونزا.

تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum: "يُنصح بتناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا".

تشمل المصادر الغنية بالألياف ما يلي:

الشوفان

أفوكادو

توت العليق

فاصوليا سوداء.

عندما يتعلق الأمر بتناول الوجبات الخفيفة بين الإفطار والغداء، يقترح الطبيب الزبادي، وهذا النوع من الأطعمة المخمرة "مليء بالبكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك".

مع الاستهلاك المنتظم، يمكنك أن تتوقع تحسن صحة أمعائك، وقالت بونوماريفا: "من المستحسن أن يستهلك البالغون في المملكة المتحدة ما بين خمسة إلى 20 مليار بكتيريا بروبيوتيك يوميًا".

تشمل المصادر الأخرى للأطعمة الفائقة البروبيوتيك ما يلي:

المخللات المخمرة

الكفير

فطر الشاي

الكيمتشي

خبز مخمر

بعض أنواع الجبن.

وقال خبير التغذية: "للحصول على جرعة بروبيوتيك، جرب شطيرة بلوفمان مع الخبز المخمر لتناول طعام الغداء".

تعتبر البريبايوتكس، التي تعمل كمواد مغذية للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، ضرورية أيضًا، وأضافت بونوماريفا: "من المحتمل أنك تتناول بالفعل البريبايوتك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف، على الرغم من أن زيادة تناولك لن يساعدك إلا على رؤية الفوائد".

الأطعمة الفائقة البريبايوتك:

ثوم

بصلة

الموز غير الناضج

الخرشوف

الشوفان الكامل

تفاح

جذر نبات الهندباء البرية

الهندباء الخضراء

نبات الهليون

بذور الكتان.