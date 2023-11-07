الوحدة يسيطر على التشكيل المثالي للجولة 12 من الدوري السعودي

سيطر لاعبي فريق نادي الوحدة على التشكيل المثالي للجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين، في ظل غياب لاعبي نادي الاتحاد عن تشكيل الجولة.

التشكيل المثالي للجولة 12 من الدوري السعودي

وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من فريق الوحدة ولاعبين من فريق نادي النصر، بالإضافة إلى لاعب وحيد من أندية الأهلي والشباب والهلال والفيحاء والأخدود والاتفاق.

وضم تشكيل الجولة 12 من الدوري السعودي كما نشره الحساب الرسمي لدوري روشن كل من:-

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو "الشباب".

في خط الدفاع: حمد المنصور "الأخدود" مارسيل تيسيران "الاتفاق" إيمريك لابورت "النصر" اليسك تيليس "النصر".

في خط الوسط: فيصل فجر "الوحدة" وفرانك كيسية "الأهلي" وأنسيلمو "الوحدة" وعبدالعزيز نور "الوحدة".

في خط الهجوم: الكسندر ميتروفيتش "الهلال" هنري اونيكورو "الفيحاء".