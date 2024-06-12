عمرها 130 عامًا.. وصول أكبر حاجة للسعودية لأداء مناسك الحج

استقبل مسئولون سعوديون، حاجة جزائرية تدعى "سارهودا ستيتي"، وتبلغ من العمر 130 عاماً فور وصولها الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ووصلت الحاجة "سارهودا ستيتي"، إلى المملكة عبر الخطوط الجوية السعودية، وتم استقبالها في المطار بإكليل من الورود البيضاء، وكانت على كرسي متحرك.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وأكد الربيعة أن السلطات المختصة أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتيسير مناسكهم بأمان.