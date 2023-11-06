أئمة وواعظات الجيزة في زيارة لشركة المياه والصرف الصحي

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الجيزة، اليوم الاثنين، بزيارة شركة المياه والصرف الصحي بالوراق.

جاء ذلك بحضور المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس أسامة عيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمود شحاته المستشار الفني، والمهندس علاء مبروك مدير عام المحطة، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وذلك لاستعراض مجهودات الدولة المصرية في كافة المجالات، والنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير.

الحفاظ على كل قطرة ماء واستخدامها الاستخدام الأمثل

وأكد المهندس منصور بدوي أن جهود الدولة المصرية في كافة المجالات واضحة وبارزة، وأن على الأئمة والواعظات توجيه رسالة هامة بضرورة الحفاظ على كل قطرة ماء واستخدامها الاستخدام الأمثل من خلال نظم الري الحديثة، فالماء حق عام ينظم القانون استخدامه، مؤكدًا أن الإنسان في استخدام هذا الحق ليس حرًا على الإطلاق يتصرف فيه بمعزل عن مراعاة حقوق الآخرين فيه، فالاعتداء على حق الآخرين مخالفة شرعية وقانونية، مؤكدًا على أهمية ترشيد استخدام الماء، وعلى نهي الإسلام عن الإسراف فيه أو تلويثه أو الاعتداء على مجاريه، و أن الدولة تعمل في مجال إدارة شئون المياه على أربعة محاور: تنقية المياه ، وترشيدها ، وتنمية مواردها ، وتهيئة البيئة المناسبة لهذه التنمية، كما تم شرح مراحل تنقية المياه، والجهود المبذولة لإنتاج مياه صالحة للشرب، والتطرق إلى ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون الإمام قدوة طيبة لغيره، وأن تطابق أقواله أفعاله، مع ضرورة نشر الوعي بالقضايا المجتمعية التي تمس المواطنين؛ كقضايا ترشيد استخدام المياه وأنها نعمة من الله سبحانه، وتربية النشء تربية صحيحة وذلك من خلال التوعية السليمة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر التوعية في كافة المجالات، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

كما قام الأئمة المشاركون بزيارة ميدانية لشركة المياه والصرف الصحي بالوراق، وقد أبدوا إعجابهم بالمشروعات التي أقامتها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيدين بجهود الأبطال الذين يقومون على إدارة هذه المنشئات.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بمسجد السيدة فاطمة الزهراء بشركة المياه والصرف الصحي بالوراق، بحضور مدير المديرية والأئمة وجمع غفير من رواد المسجد.