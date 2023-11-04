الأوقاف تنظم 42 ندوة في المساجد الرئيسية بأسيوط ضمن مبادرة “حق الوطن”

أقيمت 42 ندوة في المساجد الرئيسية بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، ومنها مسجد التوحيد، ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب، تحت عنوان “الآثار المدمرة للكسب الحرام” وتهدف المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل في كل شيء لدعم تحقيق أمنها واستقرارها.

يأتي ذلك في إطار الدور التربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار إطلاق مبادرة “حق الوطن” خلال شهر نوفمبر 2023

في هذه الندوات، تم تناول أهمية الحفاظ على حقوق الوطن وتجنب الكسب الحرام، حيث تم تسليط الضوء على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتم توجيه الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة لتقديم الندوات والورش العملية التي تساهم في توعية الجمهور بمخاطر الكسب الحرام على الوطن والمجتمع. تم تناول مواضيع متنوعة مثل المشاركة في الاقتصاد الوطني بشكل صحيح، وأخلاقيات الأعمال، والحوكمة المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة احترام القوانين.

كان للنشاطات المجتمعية في المساجد الكبرى دور كبير في جذب الكثير من المصلين وغير المصلين لحضور هذه الندوات والاستفادة من المعلومات القيمة التي تم تناولها خلالها. كانت المساجد تعمل على إقامة جلسات نقاش وحوار لتبادل الآراء والتجارب، مما أضاف قيمة كبيرة للندوات ومكن المشاركين من المشاركة الفاعلة والتواصل مع الخبراء والمتخصصين.

بجهود وزارة الأوقاف وتنظيمها لهذه الندوات، تأكدت الدور المهم للمساجد في نشر الوعي الوطني وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع. كما تم تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة والمديريات الأوقاف لتنفيذ هذه المبادرة الرائعة.

من المتوقع أن تستمر مبادرة "حق الوطن" في المستقبل، وأن تشمل عددًا أكبر من المديريات والمساجد في مختلف أنحاء البلاد. وبذلك، ستستمر الجهود في تعزيز الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على استقراره وتطوره. ستظل هذه المبادرة هامة في بناء مجتمع وطني مترابط ومتراكب، وفي تعزيز قيم التعاون والاندماج الاجتماعي.