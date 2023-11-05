الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح (24) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها (239) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(73) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (272) مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

مديرية أوقاف المنيا

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

7. مسجد النور – قاي - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج

17. مسجد آل البي – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح

18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة

20. مسجد الصيرفي – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان

مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب