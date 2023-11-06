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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: أطالب الزمالك بمنح الفرصة لمعتمد جمال وأحترم تعاقدى مع البنك الأهلى

طارق مصطفي
طارق مصطفي

قال طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى إنه عندما تولى تدريب الفريق وجد اللاعبين فة حالة نفسية سيئة مؤكداً أنه عمل على معالجة هذه النقطة حتى يستطيع إخراج أفضل ما يملكه اللاعبين.

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أوضح مصطفى أنه يشكر اللاعبين على المستوى الجيد الذى قدموه أمام المصرى البورسعيدى وتحقيق أول فوز مؤكداً أنه يتلقى دعم غير عادى من إدارة البنك الأهلى لافتاً إلى أن هذه الأمور ستساعده على النجاح.

كشف طارق مصطفى أنه يتمنى قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة لافتاَ إلى أن هذه المنصب شرف له موضحاً أن يجتهد ويقدم ما عليه حتى يحقق طموحاته.

أوضح طارق مصطفى أن نادى الزمالك شرف له وبيته لكنه يحترم وجوده فى البنك الأهلى موجهاً الشكر لجمهور القلعة البيضاء فى الفترة الماضية على دعمه.

أكد مصطفى أن نادى الزمالك دائما يتجه للتعاقد مع المدربين الأجانب الذين لم يقدموا أى نجاحات معه،موضحاً أن يتمنى منح الفرصة لمعتمد جمال فى منصب الرجل الأول خاصة أنه يستحق ذلك.

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