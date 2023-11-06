طارق مصطفى: أوسوريو لم يقدم شئ وأرفض عودة جروس

أكد طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لم يقدم أي شئ.

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أوسوريو كان حابب يخسر بسبب طريقته الغريبة التي كان يطبقها مع الفريق".

وأضاف طارق مصطفى: "لست مع عودة المدربين السابقين لتولي المهمة، وضد عودة كريستيان جروس حتى لو حصل على الكونفدرالية، ومعتمد جمال سيقدم مستوى جيد في فترة ولايته".