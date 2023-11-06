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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق مصطفى: أوسوريو لم يقدم شئ وأرفض عودة جروس

كريستيان جروس
كريستيان جروس

أكد طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لم يقدم أي شئ. 

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وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أوسوريو كان حابب يخسر بسبب طريقته الغريبة التي كان يطبقها مع الفريق". 

وأضاف طارق مصطفى: "لست مع عودة المدربين السابقين لتولي المهمة، وضد عودة كريستيان جروس حتى لو حصل على الكونفدرالية، ومعتمد جمال سيقدم مستوى جيد في فترة ولايته".

 

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