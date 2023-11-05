طارق مصطفى: قدمنا مستوى مميز أمام المصري وأشكر بابا فاسيليو

وجه طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي الشكر لبابا فاسيليو المدرب السابق للفريق على جهده خلال الفترة الماضية، وذلك في أعقاب الفوز الكبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في الدوري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ سعيد للغاية بهذا الفوز الكبير على فريق المصرى المحترم الذى يمتلك لاعبين وجهاز فنى متميز، وأشكر الجهاز الفني السابق بقيادة بابافاسيليو الذى اجتهد خلال الفترة الماضية ”.

وتابع: “ قدمنا أداء متميز على مدار شوطى المباراة بفضل الإلتزام التكتيكى والروح القتالية العالية لجميع اللاعبين، وسنبدأ بالعمل خلال فترة التوقف لتطوير وتحفيظ اللاعبين بعض المهام الخططية ورفع معدلات اللياقة البدنية ”.

وأضاف: “ أشكر جميع اللاعبين على الجهد المبذول طوال أحداث اللقاء واصرارهم على الفوز ”.

وأكمل: “ سعيد جدًا بالتعامل مع إدارة نادى البنك الأهلي المحترفة بقيادة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ”.

وأتم طارق مصطفى: “ نعدهم بالتقدم خطوات مهمة نحو المكانة التى تليق بإسم نادى البنك الأهلي ”.