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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوداد يهزم صن داونز بثنائية ويقترب من حسم لقب السوبرليج

الوداد وصن دوانز
الوداد وصن دوانز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الوداد المغربي فوزا ثمينا على نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي " السوبرليج ".

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الوداد المغربي يتقدم على صن داونز في الشوط الأول

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تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام صن داونز في الدوري الأفريقي

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب لاعبي الوداد من أجل خطف هدف مبكر ، واستمر هذا الضغط حتي الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول. 

وفي الدقيقة 42 سجل ريفالدو كويتزي لاعب صن دوانز هدف التقدم الاول للوداد بالخطأ في مرماه ، لينتهي الشوط الاول بتقدم الفريق المغربي بهدف نظيف. 

ووفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الجنوب افريقي بعد اصطدم الكرة في يد مدافع الوداد ، سددها عبدالمنعم بوطويل معلنا عن هدف التعادل في الدقيقة 75.

بعد دقايق بسيطه نجح الوداد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أنس سرهات من تسديدة قوية في الدقيقة 79.

 

بدأ الوداد المباراة بالتشكيل الأتي..

 

في حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

خط الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

 

فيما جاء تشكيل صن داونز كالتالي..


حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

خط الهجوم: ليسيبا نكو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو
 

وتاهل الوداد الى نهائي السوبرليج بعدما تخطي عقبة الترجي التونسي، بينما جاء تأهل صنداونز على حساب الأهلي بعد الفوز ذهابا 1-0، والتعادل سلبيا في القاهرة

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