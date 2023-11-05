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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوداد المغربي يتقدم على صن داونز في الشوط الأول

الوداد وصن داونز
الوداد وصن داونز

حقق الوداد المغربي تقدمًا على صن داونز بهدف دون رد في المباراة الجارية الأن على ستاد مركب محمد الخامس ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

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تقاسم الفريقان الوداد المغربي وصن داونز  السيطرة على مجريات الشوط الأول  من خلال تنفيذ العديد من الهجمات على المرميان .

وسجل ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز هدفًا عكسيًا من خلال النيران الصديقة لصالح الوداد المغربي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول ، حيث مرر لاعب الوداد كرة عرضية في منطقة الجزاء وصلت إلى كوتزي  سددها  عن الطريق الخطأ في مرماه .

 

تشكيل الوداد المغربي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقيا

- حراسة المرمى: المطيع.

- خط الدفاع: العملود، عطية الله، حركاس ، أبو الفتح.

- خط الوسط: جبران، الدراوي، حيمود.

- خط الهجوم: لحتيمي، الشرقي البحري، بوسفيان.

تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي

- حراسة المرمى: رونين ويليامس

- خط الدفاع: خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي،أوبري موديبا،عبدالمنعم بو طويل.

- خط الوسط: مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، توهيبو موكوينا.

-خط الهجوم: ليسيبا نكو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم  الوداد المغربي على صن داونز بهدف نظيف

 

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