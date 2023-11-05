تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام صن داونز في الدوري الأفريقي

أعلن عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة صن داونز في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد على ستاد المركب محمد الخامس ضمن منافسات نهائي الدوري الأفريقي .

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تشكيل الوداد المغربي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقيا

- حراسة المرمى: المطيع.

- خط الدفاع: العملود، عطية الله، حركاس ، أبو الفتح.

- خط الوسط: جبران، الدراوي، حيمود.

- خط الهجوم: لحتيمي، الشرقي البحري، بوسفيان.

تشكيل صن داونز الرسمي لمباراة الوداد المغربي

- حراسة المرمى: رونين ويليامس

- خط الدفاع: خوليسو موداو، ريفالدو كواتزي،أوبري موديبا،عبدالمنعم بو طويل.

- خط الوسط: مارسيلو الليندي، جرانت كيكانا، توهيبو موكوينا.

-خط الهجوم: ليسيبا نكو، ثيمبا زواني، ثابيلو ماسيكو.

موعد مباراة صن داونز والوداد المغربي في الدوري الأفريقي

من المقرر أن تنطلق مباراة صن داونز والوداد المغربي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.