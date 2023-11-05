شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.. يهتم كثيرون بالالتحاق بخدمات التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات التي تقدم للمواطنين كإجراء تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وصرف أجهزة تعويضية.

ويعد التأمين الصحي الشامل من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة التي يحتاجونها عند الحاجة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل

نص قانون التأمين الصحي الشامل على عدد من الشروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، فنصت المادة 48 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.

وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.