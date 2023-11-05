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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات استشفائية بعد صفعة زد

مران الزمالك
مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

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وقامت المجموعة الأساسية بتأدية تدريبات بدنية خلال مران اليوم ، قبل أن يعقد مدحت عبد الهادي المدرب العام جلسة مع اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الأخير بصورة أساسية للحديث معهم بشأن بعض الأمور الفنية قبل موقعة بيراميدز المقبلة . 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة الزمالك أمام بيراميدز إثارة ومتعة كبيرة، على غرار مباريات الفريقات طيلة المواسم الماضية.

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