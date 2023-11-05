بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، ولا شك أن ليفربول قد تحسن أداؤه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا الأمر يجعلهم يقتربون من المنافسة على الصدارة. تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب، نجحت تشكيلة الفريق في الحفاظ على مستواه المطلوب، مما أتاح لهم التقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

يواجه ليفربول الآن فرصةً ذهبية لاستغلال عثرة فريق أرسنال أمام نيوكاسل، حيث يمكن للريدز أن ينتزعوا المركز الثاني من خلال مباراة ضد لوتون تاون. يعلم لاعبو الفريق تمامًا أهمية الفوز في هذه المباراة، حيث يمكن أن يمثل بداية الطريق نحو المنافسة على الصدارة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلم ليفربول أن المباريات المقبلة ستكون حاسمة في مسار المنافسة على اللقب، حيث سيواجهون منافسات مباشرة مع أندية قوية. هذه المباريات المباشرة تمثل فرصة للفريق للتقدم وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الهدف الكبير والوصول إلى الصدارة.

بالتأكيد، ينتظر عشاق كرة القدم موسمًا مثيرًا ومليئًا بالتنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول يعد واحدًا من الأندية المشهورة التي تسعى دائمًا للتتويج بالبطولة. يبقى الأمل حيًا في قلوب جماهير الريدز، وهم متحمسون لمتابعة تطورات الفريق ودوره في الصراع على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم في دوري الإنجليزي الممتاز

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة "بي إن سبورتس" بصوت المعلق خالد الحدي وانطلاقا من الثامنة والنصف بتوقيت السّعودية و19:30 بتوقيت مصر و21:30 بتوقيت الإمارات.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ولوتون تاون بث مباشر

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ولوتون تاون أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة ليفربول-لوتون تاون 19:30

20:30 18:30 BEIN SPORTS HD 1

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز-الجولة 12

ملعب المباراة: كينلورث رود

حكم المباراة: أندي مادلي

معلق المباراة: خالد الحدي